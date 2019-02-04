2019'un ilk enflasyon rakamı açıklandı. Tüketici fiyatları ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde yükseldi. En yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. En yüksek artış, yüzde 87.88 ile çarliston biberde gerçekleşti

Tüketici Fiyatları Endeksi 2019 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 arttı.



Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,1, yıllık bazdaki beklenti ise yüzde 20,40'dı.



Enflasyonda aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu.



Yıllık bazda da en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda kaydedildi.



Uzmanlar, gıda fiyatlarının tarım politikasındaki yanlışlara bağlı olarak yüksek çıkmaya devam ettiğini ifade etti. Dikkat çekilen diğer bir nokta ise, ekonomi yönetimi tarafından yapılan seferberliklere rağmen rakamların hala yüksek çıkması. Özellikle çarşıdaki gıda enflasyonunun TÜİK verileri kadar iyimser olmadığı da uzmanların işaret ettiği diğer bir konu... Hesaplanan çekirdek enflasyon rakamlarının yatay seyretmesi, enflasyondaki düşüşünün oldukça zor olacağını gösteren diğer bir veri...



Bu arada yurt içi üretici fiyat endeksi 2019 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,93 artış gösterdi. Aylık en fazla artış yüzde 2,83 ile madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti.



Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. En yüksek artış, yüzde 87.88 ile çarliston biberde gerçekleşti



ulusal.com.tr