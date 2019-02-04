Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."



Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu."



Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu."