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Son dakika haberleri... 2019 yılı boyunca dış ticaret verileri paylaşılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Son dakika haberleri... 2019 yılı boyunca dış ticaret verileri paylaşılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu."

Pekcan: "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu."


Kaynak: AA
Etiketler; #dış ticaret #ruhsat pekcan
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