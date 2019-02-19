Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından zam yapıldığı açıklandı. Açıklamaya göre; kalorifer yakıtında 16, fuel oilde 13, yüksek kükürtlü fuel oilde 13 ve gazyağında 24 kuruş artış olacağını ifade etti. Yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu açıkladı.



EPGİS tarafından açıklamaya göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren etkili olacak.



Açıklama şöyle:



"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



20/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Kalorifer yakıtında 16,



Fuel Oil’de 13,



Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 13



Gazyağında 24 kuruş artış olmuştur."



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