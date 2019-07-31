Son dakika haberleri... A101 marketler zincirinden flaş açıklama

Marketler zinciri A101 tarafından kurban etleriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, firmanın İslami usüllere uygun kontrol ve kesimleri yapılan kurban etlerinin satışa sunulduğu ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı onay belgesinin de paylaşıldığı açıklamanın sonunda "Şimdiden hayırlı bayramlar dileriz" ifadeleri kullanıldı

Marketler zinciri A101, kamuoyuna açıklama yaptı.



Açıklamada, firmanın kaliteli ürünleri ucuz fiyatlara halka ulaştırmanın misyon edindiği belirtildi.



İsmail usüllere uygun kontrol ve kesimleri yapılan kurban etlerinin satışa sunulduğu aktarıldı.



Açıklamada, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı onay belgesi de paylaşıldı.



A101'in açıklamasının sonunda "Şimdiden hayırlı bayramlar dileriz" denildi.



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