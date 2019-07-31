Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası Fed ilk kez faiz indirimine gitti! Dolarda flaş hareketlilik

ABD Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi 10 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitti ve faiz oranlarını 25 baz puan aşağı çekti. Fed kararında gelecek dönem için faiz indirimlerine kapı açık bırakıldı. Fed, faiz indiriminin gerekçelerini küresel gelişmeler ve enflasyondaki durgunluk olarak gösterdi. Gün içinde 5,5101 seviyesine kadar inen dolar, Powell'ın açıklamasının ardından 5,6197'ye kadar çıktı

ABD Merkez Bankası Fed; minimum faiz oranını, bankaların Fed'de tuttuğu ekstra rezerv faiz oranını ve iskonto faiz oranını 25'er baz puan indirdi.



FAİZ İNDİRİMİNİN GEREKÇESİ



Fed, faiz indiriminin gerekçelerini küresel gelişmeler ve enflasyondaki durgunluk olarak gösterdi.



FED'DEN AÇIKLAMA



Faiz indirimiyle ilgili açıklama yapan Fed tarafından şunlar belirtildi:



"Görünüm üzerindeki belirsizlikler sürüyor.



Uygun olduğu şekilde hareket edilecektir.



Ekonomide ılımlı büyüme devam ediyor.



İstihdam piyasası güçlü."



DOLARDA FLAŞ HAREKETLİLİK



Gün içinde 5,5101 seviyesine kadar inen dolar, Powell'ın 'Bu uzun vadeli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı değil' açıklamasının ardından 5,6197'ye kadar çıktı, şu sıralarda 5,58 seviyesinde seyrediyor.



ulusal.com.tr