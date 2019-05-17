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Son dakika haberleri... AK Parti'den köprü geçiş cezalarına af ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. AK Partili Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk" dedi. Kanun teklifine göre, 16 yaşından büyük araçlara ÖTV teşvi̇ki̇ 10 bi̇nden 15 bi̇n TL'ye çıkarılıyor

Son dakika haberleri... AK Parti'den köprü geçiş cezalarına af ile ilgili flaş açıklama

Ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa'nın TBMM'ye sunulduğu, torba tasarıda TBMM'nin Hazine'ye ihtiyaç akçesi transferinin yer almadığı belirtildi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle ilgili açıklama yaptı.

Muş'un açıklamasına göre, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Partili Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk" dedi.

Kanun teklifine göre, 16 yaşından büyük araçlara ÖTV teşvi̇ki̇ 10 bi̇nden 15 bi̇n TL'ye çıkarılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #köprü cezaları
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