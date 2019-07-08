Son dakika haberleri... AK Parti'den varlık barışı teklifi! Yurt dışı çıkış harcı da artıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Varlık Barışının süresi 6 ay daha uzatarak 31.12.2019 sonuna kadar uzatmayı teklif ediyoruz. Yine aynı şekilde basit şekilde vergilendirilen esnaflarımız var. Müracaat etmeleri halinde gider kısmına bakılmaksızın gelirin belirli oranda vergi vermesinin önünü açıyoruz." dedi. Muş, "Teklife göre yurt dışı çıkış harcı 50 TL olacak" şeklinde konuştu. Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğinin kanunsuz olmadığını belirtti

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni ekonomi paketine dair açıklamalar yaptı.



VARLIK BARIŞI TEKLİFİ



Muş, "Varlık Barışının süresi 6 ay daha uzatarak 31.12.2019 sonuna kadar uzatmayı teklif ediyoruz. Yine aynı şekilde basit şekilde vergilendirilen esnaflarımız var. Müracaat etmeleri halinde gider kısmına bakılmaksızın gelirin belirli oranda vergi vermesinin önünü açıyoruz." şeklinde konuştu.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI



Muş, "Teklife göre yurt dışı çıkış harcı 50 TL olacak" dedi.



Ayrıca, Muş, şunları söyledi:



"Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.



Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır."



MERKEZ BANKASI



Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğinin kanunsuz olmadığını belirtti.



ulusal.com.tr