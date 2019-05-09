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Son dakika haberleri... Akaryakıt fiyatı değişti! LPG otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından "Akaryakıt  ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 10/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogaz’da 8 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." bilgileri paylaşıldı

Son dakika haberleri... Akaryakıt fiyatı değişti! LPG otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldığı açıklandı.

Zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Bilgilere göre, LPG otogazın litre fiyatında 8 kuruş artış olacak.

EPGİS tarafından "Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" bilgileri paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zam #LPG #akaryakıt
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