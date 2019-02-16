AKP Genel Başkanvelili Numan Kurtulmuş, kur ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, “24 Haziran seçimlerinden sonra çok büyük kur atağı, saldırı hatta Güneydoğu Asya'daki piyasalar üzerinden gece burada piyasalar kapandıktan sonra ortaya çıkan bir takım saldırılar... Bütün bunların hepsi manipülasyon olduğunu biliyoruz. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta Türkiye'de döviz yani dolar neredeyse 8 lira seviyesine çıkmıştı. Çok önemli bir süreçti, çok kritik bir süreçti. Çok şükür ekonomi yönetimi sakin, heyecana kapılmadan eldeki bütün enstrümanları kullanarak, Türkiye'de esas meselenin şu olduğunu tespit ettik” dedi. Ayrıca, Kurtulmuş, “Bugünden yarına değil ama yakın zamanda olabilir. 2019 yılı içerisinde Türkiye ekonomisinin dengelerinin çok daha sağlam bir hale geleceğini biliyorum, görüyorum ve bu dengeleme döneminden sonra iyileşme süreci hızla devam edecektir. Aslolan, tezgahı dağıttırmamaktır. Bir kriz, bir kaos ortamının ortaya çıkıp, Türkiye ekonomisinin çok çok hızlı bir küçülme içine girmemesidir. Bir daha 7.4 seviyelerinde bir büyüme olmayacak ama Türkiye ekonomisi de en azından negatif noktaya gelmeyecek, pozitif olarak büyümesi devam edecek.” ifadelerini kullandı

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan AKP Genel Başkanvelili Numan Kurtulmuş, dolar ve kriz söylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Dövizdeki dalgalanmanın saldırı olduğunu bildiklerini belirten Kurtulmuş, “ Aslolan, tezgahı dağıttırmamaktır” şeklinde konuştu.



AKP'li Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:



“Türkiye'deki özellikle son dönemdeki ekonomik sıkışlığın sebebi, Türkiye ekonomisinin kendi dengelerinde kaynaklanmamıştır. 24 Haziran seçimlerinden sonra çok büyük kur atağı, saldırı hatta Güneydoğu Asya'daki piyasalar üzerinden gece burada piyasalar kapandıktan sonra ortaya çıkan bir takım saldırılar... Bütün bunların hepsi manipülasyon olduğunu biliyoruz. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta Türkiye'de döviz yani dolar neredeyse 8 lira seviyesine çıkmıştı. Çok önemli bir süreçti, çok kritik bir süreçti. Çok şükür ekonomi yönetimi sakin, heyecana kapılmadan eldeki bütün enstrümanları kullanarak, Türkiye'de esas meselenin şu olduğunu tespit ettik. Esas olan, tezgahı dağıttırmamak. Fabrikaların kapanmaması, atölyelerin kapanmaması... Bunun için bütün bakanlıkların üstüne düşeceği sorumlulukları yerine getireceği bir program hazırladı. Bir dengeleme dönemine girdik. Çok şükür dengeleme dönemi, kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlandı. Bugün işte döviz 5.26 seviyesinde, dün akşam itibariyle söylüyorum. Bir noktaya geldi. Bu biraz daha geriye, daha aşağıya çekilecek.



Bugünden yarına değil ama yakın zamanda olabilir. 2019 yılı içerisinde Türkiye ekonomisinin dengelerinin çok daha sağlam bir hale geleceğini biliyorum, görüyorum ve bu dengeleme döneminden sonra iyileşme süreci hızla devam edecektir. Aslolan, tezgahı dağıttırmamaktır. Bir kriz, bir kaos ortamının ortaya çıkıp, Türkiye ekonomisinin çok çok hızlı bir küçülme içine girmemesidir. Bir daha 7.4 seviyelerinde bir büyüme olmayacak ama Türkiye ekonomisi de en azından negatif noktaya gelmeyecek, pozitif olarak büyümesi devam edecek.”



ulusal.com.tr