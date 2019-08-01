Son dakika haberleri... Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor

Amerika Merkez Bankası'ndan beklenen faiz açıklaması geldi. FED 11 yıl sonra faiz indirme kararı aldı. FED'den önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine gitmişti. Bu adımların ardından kamu bankaları da kredi faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Ancak faiz indiriminin özellikle kısa vadede kredi hacimini genişletmesi beklenmiyor.

Hem küresel hem de yurt içi piyasalarda faiz indirimi yapıldı. Önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan, bir gün sonra ise Amerikan Merkez bankası FED'in faiz indirimi kararı geldi.Ancak düşen faizler yatırımları harekete geçirme konusunda çok güçlü olmayacak. Uzmanlar, kararların sadece firmaların tıkanmış borç ödeme kanalarının açılması adına alındığının altını çiziyor.Ticari kredi faiz oranlarının da bu indirimle %20'ler seviyesine geldiği, ancak bu oranın da yatırımları özendirecek seviyeden uzak olduğunu ifade ediliyor.Öte yandan Merkez Bankası'nın politika faizinde 425 baz puanlık indiriminin ardından kamu bankaları da kredi faizlerini indirmeye başladı.Bu bağlamda ilk adımı Ziraat Bankası ve Vakıfbank attı. İki banka, tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü.Ziraat Bankası, 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını 0,99'a indirdi. 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için faiz oranını yüzde 1,19'a düşürdü. 1 milyon lira ve üzeri konutlar için ise faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.Vakıf Bank da tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını aynı oranda düşürdü.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak indirimlere yönelik mesajını sosyal medyadan verdi. Albayrak, kararları, dengelenme sürecinin pozitif etkisi olarak yorumladı.Ancak bu indirimler kısa vadede vatandaşa yansımayacak. Uzmanlara göre uygulamalar, "beklentileri yönlendirmek" için devreye sokuluyor.Bankaların bu hamlesi, durgunluk yaşayan konut piyasasına geçici bir soluk alma imkanı verebilir. Ancak kalıcı çözüm konusunda önemli uyarılar var.Uzmanlara göre kalıcı çözüm, vatandaşların gelirlerindeki artış ve enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması ile doğru orantılı.