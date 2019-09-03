Eski Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Alaeddin Ceceli (89) vefat etti. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu eski Başkanlarından Alaeddin Ceceli vefat etti. Dün akşam Ankara’da 89 yaşında vefat eden Ceceli, bugün (3 Eylül 2019 Salı) Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip memleketi olan Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi’nde toprağa verilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli büyüğümüz, Ankaramızın önemli iş insanlarından Alaattin Ceceli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajı paylaştı

Eski Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Alaeddin Ceceli (89) vefat etti.



ASO'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam vefat eden Ceceli'nin cenazesi, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde toprağa verilecek.



Ceceli, 1972'de ASO Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1989'da ASO Yönetim Kurulu Başkanı olan Ceceli, 1991'e kadar bu görevde bulundu.



MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ceceli için başsağlığı mesajı yayınladı.



Yavaş, mesajında, "Değerli büyüğümüz, Ankaramızın önemli iş insanlarından Alaattin Ceceli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



ASO'DAN AÇIKLAMA



ASO tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu eski Başkanlarından Alaeddin Ceceli vefat etti. Dün akşam Ankara’da 89 yaşında vefat eden Ceceli, bugün (3 Eylül 2019 Salı) Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip memleketi olan Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi’nde toprağa verilecek.



Ankara Sanayi Odası’nın kuruluş yıllarının ardından yönetim organlarında aktif görev alan Ceceli, 1972 yılında yönetim kurulu üyesi oldu. 1989 yılında ASO’nun 6. Yönetim Kurulu Başkanı olan Ceceli 1991 yılına kadar bu görevde bulundu. Ankara sanayisinin gelişmesinde önemli katkıları olan Alaeddin Ceceli, Ceceli Demir Sanayinin kurucusu ve Emek Boru firmasının Yönetim Kurulu Başkanıydı. Alaeddin Ceceli, ASO eski Meclis Başkanlarından Şerafettin Ceceli’nin de babasıydı.



Ankara Sanayi Odası olarak Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve ASO camiasına başsağlığı dileriz.



ALAEDDİN CECELİ KİMDİR (1930-2019)



1930 Yılında Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde doğdu. 9 yaşında Ankara’ya geldi. Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdikten sonra askere gitti. Lisede ve üniversitede okurken çıraklık yaptı.



Askerlik dönüşü Hukuk Fakültesi’ne başladı. Somyacılık yapan bir akrabasının yanında çıraklık yaparken işi öğrendi. Oradan demir işleri sektörüne geçerek kendi işini kurdu. İş hayatı ile okul birlikte gitmeyince okulu bıraktı. 1975 yılında Alaeddin Ceceli ticarethanesinin şirketleşmesi ile ortaya çıkan Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de demir çelik ürünlerinin ticareti ve demir çeliğe dayalı sınai faaliyetlerini sürdürdü. Daha sonra Emek Boru firması ile spiral boru üretimi yaptı"



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