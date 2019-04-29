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Son dakika haberleri... Ankara'da halk ekmeğe zam yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmeğe zam olmadığı açıklandı. Belediye tarafından 250 gram ekmeğin 70 kuruş, 250 gram pidenin de 1 lira olduğu belirtildi

Son dakika haberleri... Ankara'da halk ekmeğe zam yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğe zam olmadığını duyurdu.

Belediye tarafından, 250 gram ekmeğin 70 kuruş, 250 gram pidenin de 1 lira olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Halk Ekmek'te üretimi artırmaya ve ekmek fiyatlarını sabit tutmaya devam ediyoruz.

Geçen ay 750 bin adet olan günlük ekmek üretimini bu ay 815 bine çıkaran Halk Ekmek'te hedef 910 bin. 

Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunabilecek tüm imkanları kullanıyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #halk ekmek #zam
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