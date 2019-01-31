Avrasya Tüneli'nin 1 Şubat 2019 itibarıyla geçiş ücretleri tarifesi değişti. Buna göre, 1 Şubat 2019 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Fiyatlara, yüzde 8 KDV'nin dahil olduğu belirtilirken, "Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir." bilgisi de paylaşıldı

Avrasya Tüneli'nin fiyatlarına zam yapıldı.



Yeni fiyatlar 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:



"1 Şubat 2019 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir.



NOT:



- Fiyatlara %8 KDV dahildir.



- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."



Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.



ulusal.com.tr