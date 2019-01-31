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Son dakika haberleri... Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Avrasya Tüneli'nin 1 Şubat 2019 itibarıyla geçiş ücretleri tarifesi değişti. Buna göre, 1 Şubat 2019 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Fiyatlara, yüzde 8 KDV'nin dahil olduğu belirtilirken, "Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir." bilgisi de paylaşıldı

Son dakika haberleri... Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Avrasya Tüneli'nin fiyatlarına zam yapıldı.

Yeni fiyatlar 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"1 Şubat 2019 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir.

NOT:

- Fiyatlara %8 KDV dahildir.

- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avrasya tünel #avrasya tüneli yeni geçiş ücretleri #avrasya tüneli yeni fiyatlar
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