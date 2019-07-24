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Son dakika haberleri... Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu

Tek başına Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye yeni kredi vermeyi yıl sonuna kadar durdurdu

Son dakika haberleri... Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu

Tek başına Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye yeni kredi vermeyi yıl sonuna kadar durdurdu

Reuters'da yer alan habere göre, yılın bitmesine dört ay kala, Türkiye’ye en fazla kredi veren yabancı kuruluş olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye kredi vermeyi 2019 sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye’de devlet ile bağlantılı kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerini bu yıl sonuna kadar durduracağını, bu esnada Türkiye stratejisini gözden geçireceğini açıkladı.

Karar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına başlamasına karşı alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Avrupa Yatırım Bankası #türkiye
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