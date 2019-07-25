Son dakika haberleri... Avusturya'da Uber'e yasaklama kararı

Türkiye'den çekilmesinin ardından Avusturya'da Uber'in fişi çekildi. Viyana Ticaret Mahkemesi'nin kararı, Uber şoförlerine uyarı mektubuyla bildirildi. İşte kararın ayrıntıları

Viyana Ticaret Mahkemesi, bugün Uber'e Avusturya’da şube ve işletme ruhsatı almadıkça gece yarısından itibaren hizmetlerini yasakladığını bildirdi. Bunun üzerine UBER yönetimi şoförlerine bu geceden itibaren trafiğe çıkmama yönünde uyarı mektubu gönderdi.



"ÜZGÜNÜZ"



Uber merkezinin şoförlere gönderdiği e-posta metninde, "Gerekli adımları zaten başlattık. Sizler ve Avusturya şehirleri için iyi bir ortak olmak istiyoruz. Bu nedenle, Uber'in önümüzdeki birkaç hafta içinde tekrar hazır olması için mahkemenin gerekliliklerine uyacağız. Bunun size neden olacağı ve bu zor aşamada size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan dolayı üzgünüz. Bu arada herhangi bir sorunuz varsa, lütfen girişimcinize başvurun." ifadeleri yer aldı.



Yener Güneş/Avusturya

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