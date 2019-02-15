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Son dakika haberleri... Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması! İşte o infografik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir grafik paylaşan Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." diye yazdı. Albayrak'ın paylaştığı ocak 2019 dönemi bütçe gerçekleşmeleri grafiğine göre, bütçe ocak 2018'de 1.7 milyar lira fazla verirken ocak 2019'da 5.1 milyar lira fazla verdi

Son dakika haberleri... Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması! İşte o infografik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bütçe ile ilgilil açıklama yaptı.

Grafikli paylaşım yapan Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." diye yazdı.

Albayrak'ın paylaştığı ocak 2019 dönemi bütçe gerçekleşmeleri grafiğine göre, bütçe ocak 2018'de 1.7 milyar lira fazla verirken ocak 2019'da 5.1 milyar lira fazla verdi.

Aynı grafiğe göre, faiz dışı fazlalık ocak 2018'de 7.7 milyar lira iken ocak 2019'da 12.4 milyar lira oalrak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ise ocak 2018'de 38.2 milyar lira ile yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira olduğu ifade edildi.

Etiketler; #infografik #bütçe #berat albayrak
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