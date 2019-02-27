Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur. Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz" dedi. Albayrak KDV sorunu olmaması için de çalışma yapacaklarını ifade etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur. Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz." dedi.



Bakan Albayrak şunları söyledi:



"Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.



Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.



16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı."



Albayrak "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr