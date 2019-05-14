Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklama yaptı. Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Albayrak'ın açıklamasında bir infografik de yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Sanayi üretimi Mart’ta %2,1`lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti. Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli. 2023’e kadar geçireceğimiz seçimsiz dönemde, katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak açıkladığımız, 'Özel Endüstri Bölgeleri' gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklama yaptı.



Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



INFOGRAFİK DE PAYLAŞTI



Albayrak'ın açıklamasında bir infografik de yer aldı.



Grafikte şu ifadelere yer verildi:



"Sanayi Üretim Endeksi'nde ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler, ekonomimizdeki dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış İmalat Sanayi Endeksi, Mart ayında da %2,2 artarak 3 ay üst üste artışla 113,4 seviyesine ulaştı.



Takvim etkisinden arındırılmış Dayanaklı Tüketim Malı yıllık %5,1 artarak 114,3, Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Dayanaklı Tüketim Malı aylık %1,6 artışla 112,0 seviyesine ulaştı.



Takvim etkisinden arındırılmış Yüksek Teknoloji Endeksi yıllık %13.5 artarak 156,8 oldu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Madencilik ve Taşocakçılığı Endeksi aylık %4,1 yükselişle 118,4 oldu."



BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açıklama yaptı.



Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:



"Sanayi üretimi Mart’ta %2,1`lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti.



Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli.



2023’e kadar geçireceğimiz seçimsiz dönemde, katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz.



Bakanlık olarak açıkladığımız, 'Özel Endüstri Bölgeleri' gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizin yanında durmaya devam edeceğiz."



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