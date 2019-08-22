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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: HAK-İŞ ile anlaştık! HAK-İŞ'ten kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imza töreni paylaşımı

Bakan Selçuk, "HAK-İŞ ile kamu işçisine 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 oranında anlaştık" dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu sosyal medya hesabından da açıklamadan fotoğraflar paylaşılarak "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imza törenini gerçekleştiriyoruz." denildi

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: HAK-İŞ ile anlaştık! HAK-İŞ'ten kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imza töreni paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imza törenini gerçekleştirildi.

Törende açıklamalar yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "HAK-İŞ ile kamu işçisine 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 oranında anlaştık" bilgilerini paylaştı.

HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

HAK-İŞ Konfederasyonu sosyal medya hesabından da açıklamadan fotoğraflar paylaşılarak "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imza törenini gerçekleştiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hak-iş #kamu işçisinin zammı #son dakika #son dakika haberleri
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