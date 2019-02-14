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Son dakika haberleri... Bakan Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da online e-tanzim ürünleri satışı)

Geçtiğimiz günlerde belirli noktalarda başlayan tanzim satış hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamasına göre, tanzim satışların internetten başlatılacağını duyurdu. Online olarak satışların www.epttavm.com adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada e-tanzim uygulamasının başlatıldığı belirterek ürünlerin linkleri de paylaşıldı

Son dakika haberleri... Bakan Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da online e-tanzim ürünleri satışı)

Geçtiğimiz günlerde belirli noktalarda başlayan tanzim satışlarla ilgili hükümetten yeni bir adım geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, online tanzim satışlarının başlayacağını duyurdu.

Satışlarla ilgili açıklama yapan Bakan Turhan, “Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz. Proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.

O ÜCRETLER KALDIRILIYOR

Bakan Turhan'ın açıklamasına göre, aracı hizmet ücretlerinin de ortadan kaldırılması planlanıyor.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın M. Cahit Turhan’ın Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatılacak e-Tanzim satış noktasına ilişkin açıklaması aşağıdadır.

İlgililere duyurulur.

Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.

Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.comolarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz

e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden de ulaşabilecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #epttavm #tanzim satışlar
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