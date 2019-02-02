banner1002
TSK, 4 IŞİD mensubunu yakaladı
TSK, 4 IŞİD mensubunu yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Engelli öğretmen atama sayısı değişti
Engelli öğretmen atama sayısı değişti
Kışanak ve Tuncel'in cezası belli oldu
Kışanak ve Tuncel'in cezası belli oldu

Son dakika haberleri... Bakan Varank'tan organize sanayi bölgeleri OSB açıklaması: 30 günde neticelendirilecek

Bakan Varank: "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek."

Son dakika haberleri... Bakan Varank'tan organize sanayi bölgeleri OSB açıklaması: 30 günde neticelendirilecek

Bakan Varank: "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek."

Etiketler; #organize sanayi bölgeleri #OSB #Bakan Varank
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.