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Son dakika haberleri... Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Ulusal Kanal'a konuştu! "40 bin kişi istihdam taahhüt ediyoruz"

Batman'da tekstil sektöründe atağa geçmek için seferberlik başlatıldı. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, 20 bin kişiye istihdam sağladıklarını bu sayıyı 40 bine çıkarmak istediklerini söyledi. Batmanlılar yeni projeler için devlet desteği istiyor

Son dakika haberleri... Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Ulusal Kanal'a konuştu! "40 bin kişi istihdam taahhüt ediyoruz"

Batman, işsizliği en derinden hisseden kentlerin başında geliyor. Ekonomik kriz kendisini iyice hissettirirken çözüm arayışları da Türkiye'nin 1 numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Kentteki hali hazırda olan 200'e yakın tekstil fabrikaları sayesinde 20 bin kişi istihdam ediliyor. 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, kente yatırım yapıldığı takdirde genç işsizliği büyük oranda çözeceklerini söylüyor ve taahhütte bulunuyor.

2. bir organize sanayi açılır, başka fabrikalar kurulursa kentin ekonomisi canlanacak. Ancak bunun için devlet desteği gerekiyor.

İstanbul'dan Batman'a göçen işçiler de halinden memnun. Çünkü aynı parayla Batman'da yaşamak daha kolay.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #batman #abdulkadir demir
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