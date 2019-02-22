BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz."

BDDK Başkanı Akben: "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak."



BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."



BDDK Başkanı Akben: "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak."



Ayrıntılar gelecek...