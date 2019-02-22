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Son dakika haberleri... BDDK Başkanı Akben duyurdu! Kredi kartı, ihtiyaç kredileri ve taşıt kredileri...

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz."

Son dakika haberleri... BDDK Başkanı Akben duyurdu! Kredi kartı, ihtiyaç kredileri ve taşıt kredileri...

BDDK Başkanı Akben: "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak."

BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."

BDDK Başkanı Akben: "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak."

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #BDDK
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