Artan ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan hükümet, kendi getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kredi kartlarında taksit sınırı ve kredilerde vade uzatımı ile ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başladı. Kurum Başkanı Mehmet Ali Akben amacın "Hem tüketicinin elinin rahatlatmak hem sektörlerde azalan talebi canlandırmak" olduğunu söyledi

Kredi kartları ve bireysel tüketici kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yolda... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, yaptığı açıklamada, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz" diye konuştu.



Akben söz konusu çalışmalarla hem tüketicinin elinin rahatlayacağını hem de iç talebin canlanacağını belirtti. Bu kapsamda ihtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkartılıyor.



Vadelerde yapılacak değişiklik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de geçerli.... Kredi kartları taksit sınırlamalarında yapılacak düzenlemeyle de; bilgisayar alımı, taşımacılık, seyahat acenteleri, sağlık ve sosyal hizmetler harcamalarında sınır 12 ay olacak.



Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkacak.



Akben, ihtiyaç kredilerinin ödemesini geciktirenlerle ilgili de yapılandırmaya gidildiğini hatırlattı. Borçlu tarafından talep edildiği takdirde, borç bakiyeleri en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılıyor.



ulusal.com.tr



