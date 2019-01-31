Cep telefonuna 12 ay taksit nisan sonuna kadar sürecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek" açıklaması yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi.



Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları belirtti:



3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı 31 Ocak'ta bitecekti.



Bu taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek."



Nisan ayına kadar telefonlar 12 ay taksitle alınabilecek. Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019’da taksit imkanı sona eriyordu.



ulusal.com.tr