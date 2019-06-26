banner1005
Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama
Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarına büyük zam geliyor

Benzin fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 18-19 kuruş zam geliyor. ABD - İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma nedeniyle zam ihtiyacı gündeme gelirken, eşel mobilin işleyip işlemeyeceği akşam belli olacak

Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarına büyük zam geliyor

Motorinin ardından benzine de zam göründü. Benzin fiyatının, bu geceden geçerli 18-19 kuruş artması bekleniyor. Hükümetin, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletip işletmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

Habertürk'ün haberine göre, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.

Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan “eşel mobil” sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin #zam #eşel #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.