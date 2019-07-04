banner1005
İzmir’in yerel gazetelerinden ortak basın açıklaması
İzmir’in yerel gazetelerinden ortak basın açıklaması
Rusya'dan önemli açıklama
Rusya'dan önemli açıklama
İstanbulkartlar hakkında önemli açıklama
İstanbulkartlar hakkında önemli açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarında indirim (5 Temmuz 2019 Cuma İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatları)

Benzin fiyatları iniyor. Hafta başında yapılan 27 kuruşluk ardından düşen dolar kuru, benzinin ton fiyatının 642 dolardan 633 dolara gerilemesiyle benzin fiyatlarında 11-12 kuruşluk indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS),  yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinin pompa fiyatında 11 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek

Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarında indirim (5 Temmuz 2019 Cuma İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatları)

Benzinde dolar indirimi… Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü.

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

EPGİS'TEN AÇIKLAMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarında indirim olduğunu duyurdu.

EPGİS, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinin pompa fiyatında 11 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.