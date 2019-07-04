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Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarında indirim

Benzin fiyatları iniyor. Hafta başında yapılan 27 kuruşluk ardından düşen dolar kuru, benzinin ton fiyatının 642 dolardan 633 dolara gerilemesiyle benzin fiyatlarında 11-12 kuruşluk indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor

Son dakika haberleri... Benzin fiyatlarında indirim

Benzinde dolar indirimi… Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü.

Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin
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