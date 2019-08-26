Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11, benzinde 16 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu. Açıklamayı, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptı. EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin ve benzin ürünlerine zam geldiğini açıkladı.



EPGİS, zamların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti.







Motorinde 11, benzinde de 16 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.



Zamların pompa fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.



LPG OTOGAZDA DA FİYAT ARTTI



EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.



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