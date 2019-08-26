Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz
Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz
Erdoğan Rusya'ya gidecek
Erdoğan Rusya'ya gidecek
Denizli'de deprem oldu
Denizli'de deprem oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri: Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11, benzinde 16 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu. Açıklamayı, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptı. EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı

Son dakika haberleri: Benzin, motorin ve LPG otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin ve benzin ürünlerine zam geldiğini açıkladı.

EPGİS, zamların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti.



Motorinde 11, benzinde de 16 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Zamların pompa fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.

LPG OTOGAZDA DA FİYAT ARTTI

EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin #motorin #zam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.