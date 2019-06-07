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Son dakika haberleri... Benzin ve motorinde indirim (8 Haziran 2019 Cumartesi İstanbul benzin motorin fiyatı)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından "08/06/2019 tarihinde geçerli olmak üzere, benzinde 17, motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti" açıklaması yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasında satılacak

Son dakika haberleri... Benzin ve motorinde indirim (8 Haziran 2019 Cumartesi İstanbul benzin motorin fiyatı)

Akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı.

Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 17, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleşti.

YENİ FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasında satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin #motorin #epgis
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