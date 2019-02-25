banner1002
400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor
400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor
Hocalı katliamının 27. yılı
Hocalı katliamının 27. yılı
Özge Kanbay yaşamını yitirdi
Özge Kanbay yaşamını yitirdi
Bakanlıktan müdür ve müdür yardımcıları için sınav açıklaması
Bakanlıktan müdür ve müdür yardımcıları için sınav açıklaması

Son dakika haberleri... Benzin ve motorine büyük zam (26 Şubat 2019 Salı Ankara İstanbul İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları)

26 Şubat 2019 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 28 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı

Son dakika haberleri... Benzin ve motorine büyük zam (26 Şubat 2019 Salı Ankara İstanbul İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğu belirtildi.

Zamlı fiyatların 26 Şubat 2019 tarihinden iibaren geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamalara göre, benzinde 17, motorinde 28 kuruş fiyat artışı oldu.

Zamların pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğu ifade edildi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin #motorin #epgis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.