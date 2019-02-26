26 Şubat 2019 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 28 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğu belirtildi.



Zamlı fiyatların 26 Şubat 2019 tarihinden iibaren geçerli olacağı belirtildi.



Açıklamalara göre, benzinde 17, motorinde 28 kuruş fiyat artışı oldu.



Zamların pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğu ifade edildi.



ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR



Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.



Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.



Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



ulusal.com.tr