Benzine 24, motorine 16 kuruş zam gelmesi gündemde. Zammın nedeni olarak ise uluslararası piyasalarda ham madde fiyatlarının artışı gösterildi

Önümüzdeki hafta benzine 24, motorine 16 kuruş zam gelmesi gündemde. Zammın nedeni olarak ise uluslararası piyasalarda ham madde fiyatlarının artışı gösterildi.



Gelecek hafta içerisinde benzin ve motorine bir zammın daha gelmesi bekleniyor. Bu ürünlere gelecek zammın nedeni ise uluslararası piyasalarda yükselen brent petrol ve benzin fiyatı.



Piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı. Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı.



Geçtiğimiz hafta pazartesi benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı. Bu zammın ardından Ankara'da 6.16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.09 liradan 6.36 liraya, İzmir'de 6.14 liradan 6.41 liraya yükseldi.



Benzinin litre fiyatına geçen hafta 27 kuruş zam yapıldı

Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.



EPGİS'TEN AÇIKLAMA

EPGİS tarafından "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklaması yapıldı.