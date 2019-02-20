banner1002
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Suriye'den 'özerklik' yanıtı
Suriye'den 'özerklik' yanıtı

Son dakika haberleri... Benzine büyük zam yapıldı (20 Şubat 2019 Çarşamba İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatları neler)

Akaryakıtlardan benzine büyük zam yapıldı. Yeni fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 27 kuruş zammın ardından Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Benzine büyük zam yapıldı (20 Şubat 2019 Çarşamba İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatları neler)

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. 

Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

EPGİS'TEN AÇIKLAMA

EPGİS tarafından "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, 19/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklaması yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzine 27 kuruş zam #izmir benzin fiyatları #ankara benzin fiyatları #istanbul benzin fiyatları #benzin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.