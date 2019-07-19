Son dakika haberleri... Benzine ve motorine indirim geliyor! (İstanbul, Ankara, İzmir 20 Temmuz 2019 Cumartesi güncel yeni benzin fiyatları)

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Buna bağlı olarak benzinin litre fiyatında bu gece 11 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorinde de hafta başında çift haneli bir indirim gündemde. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek

Türkiye’de, akaryakıt pompa satış fiyatları; Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda geçerli ürün (benzin ve motorin) fiyatlarına göre belirleniyor. Bu kalemlerde yaşanan değişim, pompaya bazen zam bazen de indirim olarak yansıyor. Akaryakıtta fiyat artışları, genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. İndirim, hafta içinde oluştuğu günde pompa fiyatlarına yansıtılıyor.



HIZLA DÜŞTÜ



Habertürk'ün haberine göre, uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, dünya genelinde yaşanan gerginliklerin etkisiyle artmıştı. Dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmişti. Bu nedenle benzin ve motorine zam yapılmıştı. Son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatları düşüşe geçti. Benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Düşüş devam ediyor. Dolar kuru da gevşedi.



DEVLETİN ÖTV'DEN ALACAĞI BULUNUYOR



Bu çerçevede benzinde 22 kuruş dolayında bir indirim gündeme geldi. Ancak, devletin 'eşel mobil' sistemi kapsamında ÖTV’den 9.5 kuruş alacağı bulunuyor. Bu tutar, KDV’siyle birlikte 11 kuruşa çıkıyor. Kalan 11 kuruşun indirim olarak bugün pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Peki, motorinde durum ne? Motorinde de benzer bir gelişme söz konusu. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşüyor. Motorinde de en geç hafta başında çift haneli tutarlarda indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



EPGİS DE AÇIKLADI



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesini yapıldığını açıkladı.



Açıklamada, "Benzinde 9 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır." denildi.



İNDİRİM YAPILDI



EPGİS'in bir diğer açıklamasında da şunlar belirtildi:



"Akaryakıt Fiyatlarında indirim



20/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere



Benzinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."



BENZİN FİYATLARI



Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.



ulusal.com.tr