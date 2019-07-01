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Son dakika haberleri... Benzine zam geldi! Motorin ve benzinde eşel mobil sistemi devreye alındı (2 Temmuz 2019 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları)

Benzinin litre fiyatından bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş artış yapıldı. Artışın pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğunun altı çizildi. Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek. 2 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle motorinde de eşel mobil sisteminin devreye alındığı bildirildi

Son dakika haberleri... Benzine zam geldi! Motorin ve benzinde eşel mobil sistemi devreye alındı (2 Temmuz 2019 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Benzinin litre fiyatında 27 kuruşluk bir artış yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, artışın pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğunun altı çizildi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

2 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle motorinde de eşel mobil sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Bundan sonra olası zamların hem benzin hem de motorinde, artık pompa satış fiyatlarına yansımayacağı aktarıldı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #benzin #zam #güncel benzin fiyatları
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