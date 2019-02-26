Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirime gidildi. 27 Şubat 2019 tarihinde geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarında gerçekleşecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarında indirimi gidildi.



İndirim, 27 Şubat 2019 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.



Açıklamaya göre, benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı.



Öte yandan pompa fiyatlarında indirim gerçekleşeceği aktarıldı.



ulusal.com.tr