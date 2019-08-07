BENZİNİN LİTRE FİYATINDA İNDİRİM DUYURULDU
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleştiğini duyurdu.
Yarından itibaren geçerli olacak indirimle, benzinin litre fiyatında 28 kuruş indirim olduğu aktarıldı.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
MOTORİNE DE İNDİRİM YOLDA
Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.
ulusal.com.tr
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