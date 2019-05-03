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Son dakika haberleri... Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Tüketici Fiyatlarında Pozitif Gelişmeler' başlığıyla bir infografik paylaştı. Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan enflasyon rakamlarına dair paylaşım yaptı.

Albayrak, 'Tüketici Fiyatlarında Pozitif Gelişmeler' başlığıyla bir paylaştığı infografikte "TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yaşanan pozitif gelişmeler, ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Albayrak, şunları aktardı:

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. 

Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. 

Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."

ulusal.com.tr



Etiketler; #berat albayrak #enflasyon
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