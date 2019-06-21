Son dakika haberleri... BKM Express kapanıyor

Rekabet Kurumu, BKM Express hizmetinin 23 Ağustos 2019 itibariyle sonlandırmasına karar verildiğini duyurdu

Rekabet Kurumu, BKM Express hizmetinin 23 Ağustos 2019 itibariyle sonlandırmasına karar verildiğini duyurdu



Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi.





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