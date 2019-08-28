Boyner tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirketin yeni unvanının ne olduğu belirtildi. 'BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ' unvanı, 'BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ' olarak değişti. Açıklamada "Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir" denildi

Boyner Grup tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.



Açıklamada şirketin unvanının değiştiği belirtildi.



'BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ' unvanı, 'BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ' olarak değişti.



Yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:



"Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.



Sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğumuz Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi tamamlanarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2019 tarihinde tescil edilmiştir."



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