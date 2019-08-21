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Son dakika haberleri! Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan memurun zam pazarlığı hakkında açıklama: Hakem kurulu süreci bugün resmen başladı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurun zam pazarlığı hakkında, basın toplantısı düzenledi. Önceliklerinin masada uzlaşmak olduğunu belirten Selçuk, hakem kurulu sürecinin bugün resmen başladığını söyledi. Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımların korunacağını ifade eden Bakan Selçuk, hak kaybı yaşanmayacağının altını çizdi

Son dakika haberleri! Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan memurun zam pazarlığı hakkında açıklama: Hakem kurulu süreci bugün resmen başladı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurun zam pazarlığı hakkında gelinen noktayı değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu.

Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Zehra Zümrüt Selçuk #memur zam
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