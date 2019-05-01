Cep telefonlarında özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişiklik yapıldı. Buna göre, tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, "Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması ve bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28'inci maddesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12'nci maddesi ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.



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