Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi. Şirkete üç ay süre ile geçici mühlet verildi

Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi. Şirkete üç ay süre ile geçici mühlet verildi.



Sözcü gazetesinin haberine göre, Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket konkordato başvurusunda bulundu.



Türkiye’nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy’de açtığı ilk mağazası ile çıktı.



Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.



ulusal.com.tr