Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bazı si̇rk cambazları dövi̇z rezervi̇ i̇le i̇lgi̇li̇ gayri̇ sami̇mi̇ açıklamalar yaparak, bi̇r psi̇koloji̇k olumsuzluk havası oluşturma çabası i̇çi̇ndeler. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız." dedi. Erdoğan, "Biz, hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için 'Türkiye İttifakı' dedik. Onun için 'Cumhur İttifakı' dedik. Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı bir araya getirme idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye İttifakını Cumhur İttifakının alternatifi göstererek fitne peşine düştüler. Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Faiz konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz, bundan kurtulmak ve bunu minimize etmek" mesajı verdi. Erdoğan, "Tüm sorunlar çözülmüş deği̇ldi̇r. Kur, fai̇z ve enflasyonu mutlaka hedefleri̇mi̇ze uygun sevi̇yelere i̇ndi̇rmekte kararlıyız. Seçi̇m dönemi̇ni̇ geri̇de bıraktık, i̇craate odaklandık. Önümüzdeki 4 yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız." şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'na katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada IMF ve dövizle ilgili mesajlar verdi.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse bu başarının altında sizlerin imzası vardır.



Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor.



IMF'ye olan borcu biz sıfırladık.



Türkiye'yi 2023 hedeflerine birlikte kavuşturacağız. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız.



Bazı si̇rk cambazları dövi̇z rezervi̇ i̇le i̇lgi̇li̇ gayri̇ sami̇mi̇ açıklamalar yaparak, bi̇r psi̇koloji̇k olumsuzluk havası oluşturma çabası i̇çi̇ndeler.



Seçimin birkaç ay öncesinde patates-soğan meselesini ne ile izah edeceğiz, bunların hepsi siyasi müdahale anlayışı değil midir; patatesin-soğanın nasıl çürütüldüğünü gördük.



CUMHUR İTTİFAKI



Biz, hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için 'Türkiye İttifakı' dedik. Onun için 'Cumhur İttifakı' dedik.



Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı bir araya getirme idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz.



Türkiye İttifakını Cumhur İttifakının alternatifi göstererek fitne peşine düştüler.



Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.



İSTİHDAM



2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir.



FAİZ



Faiz konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz, bundan kurtulmak ve bunu minimize etmek.



SEÇİM



Tüm sorunlar çözülmüş deği̇ldi̇r. Kur, fai̇z ve enflasyonu mutlaka hedefleri̇mi̇ze uygun sevi̇yelere i̇ndi̇rmekte kararlıyız.



Seçi̇m dönemi̇ni̇ geri̇de bıraktık, i̇craate odaklandık.



Önümüzdeki 4 yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız.



Yaptırım tehdi̇tleri̇ Türki̇ye i̇le ontoloji̇k sorunları olan çevreleri̇n boş durmayacağını gösterdi̇.



Yaptırım tehdi̇tleri̇nde nasıl tedbi̇r alacağımızı öğrendi̇k.



Her adımımızı serbest pi̇yasa kuralları çerçevesi̇nde atacağız."



ulusal.com.tr

