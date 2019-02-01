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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığından elektrik, doğalgaz, cep telefonu operatörü ve e-Devlet açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığından elektrik, doğalgaz, cep telefonu operatörü ve e-Devlet açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

Etiketler; #elektrik #doğalgaz #telefon operatörü #e-devlet
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