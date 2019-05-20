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Son dakika haberleri... Deniz ulaşımına büyük zam

Gestaş Deniz Ulaşımı tarafından "Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır" denildi. Gemi geçiş ücretlerine ortalama yüzde 24.7 oranında zam yapıldığı ifade edildi

Son dakika haberleri... Deniz ulaşımına büyük zam

Gestaş Deniz Ulaşımı tarafından fiyatlara zam yapıldığı duyuruldu.

GESTAŞ internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır.

Deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle (Akaryakıt, gemi iskele bakım/tutum, yedek parça vs.) gemi geçiş ücretlerinde ortalama %24.7 oranında fiyat güncellenmesine gidilmiş olup fiyat güncelleme oranı; üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ÖTV’siz yakıt fiyat artış oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre; hatlarımızda aşağıda belirtilen fiyat tarifesi geçerli olacaktır."

Gelibolu-Lapseki otomobil günlük 67 TL oldu.

Fiyat tarifesi için: https://www.gdu.com.tr/ucret-tarifeleri

ulusal.com.tr

Etiketler; #gestaş #çanakkale #zam
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