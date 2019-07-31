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Son dakika haberleri... DenizBank hakkında flaş karar! Emirates NBD'den açıklama

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti. Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor." ifadelerini kullandı. Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. DenizBank, faaliyetlerine ve büyümesine mevcut markası altında devam edecek." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... DenizBank hakkında flaş karar! Emirates NBD'den açıklama

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, açıklamalarda bulundu.

Ateş, şunları ifade etti:

"Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti.

Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor.

Emirates NBD ile ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak."

EMIRATES NBD'DEN AÇIKLAMA

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. DenizBank, faaliyetlerine ve büyümesine mevcut markası altında devam edecek.​" açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #DenizBank #Sberbank
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