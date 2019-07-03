Son dakika haberleri... Dev şirketler hakkında flaş karar! Novartis hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından "Buğday Unu Sektöründe Faaliyet Gösteren 12 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı" açıklaması yapıldı. Kurum tarafından yapılan başka bir açıklamada da "Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı " ifadeleri kullanıldı

Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;



Aksu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Aydıngüler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic A.Ş.

Birsan Birlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Dayıoğlu Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Gözeli Yem Gıda Tar. Hayv. Ürt. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği

Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş.

Nihoruz Gıda San. Tic. A.Ş.

Özmercan Kardeşler Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Unsan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-21/305-M sayı ile karar verdi."



NOVARTIS HAKKINDA SORUŞTURMA



Kurumun yaptığı diğer bir açıklama ise şöyle:



"Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak;



Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.



Roche Müstahzarları San. A.Ş.



hakkında soruşturma açılmasına, 19-21/307-M sayı ile karar verdi."



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