Son dakika haberleri... Doğalgaza zam geldi! İşte EPDK'nın açıklaması

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapıldı

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13.73 oranında zam geldi.



Fiyatların 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.



Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.



Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.



Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."



ulusal.com.tr