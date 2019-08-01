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Son dakika haberleri... Doğalgaza zam geldi! İşte EPDK'nın açıklaması

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapıldı

Son dakika haberleri... Doğalgaza zam geldi! İşte EPDK'nın açıklaması

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13.73 oranında zam geldi.

Fiyatların 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi. 

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #zam #doğalgaz
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